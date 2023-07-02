“الحصيني”: بدء موسم الجوزاء.. حر شديد ورياح سموم

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كشف خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا الاثنين يبدأ موسم الجوزاء ومدته 26 يومًا، وفيه ينقص النهار ويزيد الليل.

وأضاف الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن في الجوزاء تظهر الهقعة والهنعة لكل واحد منهما “13” يومًا، كما تكثر فيه رياح السموم.

وتابع أن الجوزاء فيه أيضًا جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده، كما يوجد فيه طباخ التمر، حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة المنورة والأحساء ثم الرياض والقصيم ثم حائل والجوع وتزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار.

ولفت إلى أن العرب يقولون “إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء كناية عن شدة الحر”، موضحًا أن اليوم أول أيام الهقعة وأيامه “13” يومًا ويقول العرب: “إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة”.

وأكد الحصيني أن بداية الهقعة هذا العام يوافق موجة حر من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق وهي الموجة الثالثة لهذا العام إلا أن يصرفها الله.