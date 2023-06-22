الحصيني عن طقس الخميس: حار نهارًا ويميل للبرودة ليلًا

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني اليوم الخميس، أجواء من حارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى مائلة للاعتدال على معظم المناطق عدا المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة إلى بارة ليلًا.