الحصيني: 14 المحرم بداية الحر وعدّته 31 يوماً وينتهي في 15 صفر

5- يعد من مواسم الأمطار على جازان وعسير بالدرجة الأولى، ثم الباحة ومكة المكرّمة بالدرجة الثانية، فالمدينة المنوّرة بالدرجة الثالثة، ثم تبوك، ثم أقصى جنوب غرب وغرب الرياض، وحائل والقصيم، ثم الجوف، والشمالية؛ قد يمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها بشكلٍ أقل.