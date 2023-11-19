الحقيل يتفقد عدداً من المشاريع البلدية والسكنية.. ويفتتح مركز العمليات المتنقل بالمنطقة الشرقية

المناطق_واس

تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، عدداً من المشاريع البلدية والسكنية في المنطقة الشرقية، للاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التنموية التي تُشرف عليها الوزارة، وذلك بحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.

والتقى معاليه بقيادات ومسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال على مستوى المنطقة، مطلعاً على سير العمل في عدد من المشاريع التنموية التي تحتضنها محافظات “الشرقية”، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكّان والزوّار .

ودشّن الحقيل خلال زيارته لمقر الأمانة، مركز العمليات المتنقل الذي يهدف لإدارة الأزمات والكوارث من خلال متابعة ورصد الأحداث الميدانية؛ عبر معدات متطورة ومبتكرة تنقل الحدث من موقعه بشكل مباشر إلى غرفة العمليات بأمانة المنطقة الشرقية، لمتابعة الوضع الراهن بالميدان واتخاذ القرار بشكل أسرع وإمكانية قيادة الحدث ميدانيًا.

وزار معاليه، مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية في المنطقة الشرقية، من بينها مشروع حارات الدوران بطريق الخليج العربي، ومشروع دوار الصدفة، والمحطة الرئيسة لمشروع النقل العام؛ الذي يُعد أحد المشاريع الرائدة التي توفر خدمات نقل عالية الجودة من خلال شبكة متكاملة من الخطوط تمتد عبر 8 مسارات على مسافة 400 كلم داخل مدن الدمام والخبر والظهران والقطيف، وتغطي 218 محطة عبر 85 حافلة.

كما زار عدداً من المشاريع السكنية التي يحتضنها إسكان الدمام الشمالي والجنوبي، مطلعاً على سير الأعمال ومستوى الإنجاز في مشروعي “نعمى” و”واحة الدمام”، مشدداً على ضرورة العمل ومواصلة الجهود لتعزيز المعروض العقاري وتوفير الخيارات السكنية الملائمة للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، وأهمية الالتزام بأعلى المعايير الفنية والجودة اللازمة بما يلبي تطلعات المستفيدين ويحقق رغباتهم.

وتأتي زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى منطقة الشرقية ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية للوقوف على المشروعات الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني التي تحتضنها مناطق المملكة، وذلك للاطلاع على سير الأعمال والإنجاز فيها.