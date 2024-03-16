الحقيل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على تبرعها السخي بـ70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

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رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لتبرعهما السخيين بمبلغ 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة.

وأوضح معاليه أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة تأتي استمراراً لما يوليانه -حفظهما الله- من دعم كبير لأعمال الخير بمختلف جوانبه، وحرصهما الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير، وفي إطار رعايتهما الدائمة لكل ما يعزز قيم الخير في شهر الإحسان والعطاء.

ونوه بالدعم غير المحدود الذي تجده المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” من سمو ولي العهد – حفظه الله- ضمن رعايته الدائمة بتطوير القطاع غير الربحي في المملكة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يكون هذا التبرع السخي حافزاً لمختلف شرائح المجتمع لتقديم تبرّعاتهم عبر منصّة إحسان للعمل الخيري.