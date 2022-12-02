“الحقيل” يزور عدداً من المدن الذكية ويلتقي بوفود شركات يابانية مُتخصصة في التقنية

المناطق_متابعات

زار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل والوفد المرافق له ضِمن جولته في اليابان، مبنى “Tokyo Takeshiba” المُتخصص في مجال المدن الذكية، وصناعتها وتقديم حلول تقنية، وأفكار خلّاقة في هذا المجال.

كما اجتمع الحقيل بوفد من شركة “Toyota Motor Corporation”، واطّلع على عروض في عدّة مجالات متخصصة، ودراسة ما يمكن الأخذ به بما يُعزز من التفاهمات المُشتركة بين البلدين الصديقين في كافة القطاعات والمجالات.

وأشاد بما رآه من إمكانات وقدرات تقنية وبشرية لدى المُدُن الذكية ومُدُن الابتكار والشركات اليابانية، مؤكداً أنه من المُهم الاستفادة منها؛ عبر إيجاد شراكات إستراتيجية تُساعد في تحسين جودة الخدمات والانطلاق بتسارع أكبر في مجال المدن الذكية.

وتأتي تلك الزيارة ضِمن جولة “الحقيل” الآسيوية، التي التقى من خلالها بعدد من الوزراء والشخصيات البارزة، كما شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات.