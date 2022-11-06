الحقيل يستقبل وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية

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استقبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بمقر الوزارة، اليوم، معالي وزير الأراضي البنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية السيّد, ونق هي ريونق, والوفد المرافق له، بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية في المملكة السيد بارك جوون يونغ وعدد من قيادات الوزارتين.

واستعرض الجانبان عُمق العلاقة التي تجمع البلدين وامتدادها التاريخي وأثرها الإيجابي، خاصة في جانب خدمات المُدن والبُنى التحتية، وتعزيز التعاون السعودي الكوري الجنوبي في مجال المدن الذكية والإسكان، وسبل تطوير القطاع الإسكاني وتلبية الطلب المُتزايد على المُنتجات السكنية، بالإضافة لمناقشة تفعيل البرنامج التنفيذي بين البلدين.

وثمن الحقيل خلال اللقاء مدى اهتمام الجانب الكوري الجنوبي بالاطلاع على التجربة السعودية في مجال المدن الذكية والإسكان، متمنيًا أن تحقق الزيارة تطلّعات قادة البلدين والشعبين الصديقين، في كل ما من شأنه دعم نجاحات البلدين في القطاعات كافة.

من جانبه، أعرب معالي وزير الأراضي والبنية التحتية والمواصلات الكوري الجنوبي عن اعتزازه بالعلاقات الإيجابية التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.