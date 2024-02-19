“الحقيل” يفتتح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024”

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افتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم، معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” بنسخته الجديدة للعام 2024، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير الجاري، وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهاتٍ حكوميةٍ وتمويليَّة، وشركات التطوير العقاري.

وتضمَّن الحفل كلماتٍ لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وأخرى لرئيس اللجنة الوطنيَّة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبد الله المرشد، وللرئيس التنفيذي للجهة المنظمة محمد بن حسين الفراج، بالإضافة لكلمةٍ للهيئة العامة العقار قدمها المتحدث الرسمي باسمها تيسير بن محمد المفرج.

وشهد معاليه توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تتجاوز 2,4 مليار ريال، وكذلك إطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، كما كرَّم وزير الشؤون البلدية والقرويَّة والإسكان الجهات المنظِّمة والراعية للمعرض.

واطلع الحقيل، خلال جولته داخل أروقة المعرض، على أحدث المشاريع السكنيَّة والمنتجات والخدمات العقاريَّة والتمويليَّة التي توفِّرها الجهات المشاركة، والتي تسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبةٍ وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.

ويتضمَّن المعرض في هذه النسخة أكثر من 10 جلساتٍ حواريةٍ تتمحور حول: (تصنيف المطوِّرين العقاريِّين، مبادرة التحفيز العقاري، التقييم العقاري ـ الضوابط والالتزامات، سلامة المباني في كود البناء السعودي، الاحترافية في التعاملات العقارية، تقييم الاستدامة للمشاريع السكنية والابتكار في العقار) وغيرها من المحاور.

ويحظى المعرض بمشاركةٍ واسعةٍ من شركات التطوير والتسويق العقاريِّ، والجهات التمويلية والبنوك السعوديَّة، والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعَين العام والخاص، والتي توفر حلولًا إسكانيةً وتمويليةً فريدةً تُلائم مختلف الأسر السعوديَّة، وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُذكر أن المعرض يستقبل زوَّاره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري من الساعة 3:00 عصرًا إلى 10 مساءً، وذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنيَّة والحلول التمويلية التي تُقدِّمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.