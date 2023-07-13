“الحقيل” يلتقي حاكم إسطنبول وعدداً من الرؤساء التنفيذيين للشركات التركية

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التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته الرسمية للجمهورية التركية حاكم إسطنبول داود غول، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

وناقش معاليه تجربة مدينة إسطنبول في المحافظة على الإرث التاريخي مع التطور العمراني الذي تشهده المدينة والتحديات التي تواجهها، مقدمًا الدعوة لزيارة المملكة وحضور معرض سيتي سكيب جلوبال المزمع إقامته سبتمبر المقبل.

وعقد الحقيل بعد ذلك عدةَ لقاءاتٍ في بلدية إسطنبول مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تركية متخصصة في تشغيل المدن، حيث تم استعراض تجاربهم وخبراتهم في إدارة تشغيل المواقف العامة وإعادة تدوير النفايات والمدن الذكية، والأساليب التي ابتكرتها هذه الشركات في تشغيل المرافق العامة، وأبرز المشكلات التي تواجهها والحلول التي وضعتها تلك الشركات في ظل تحديات التطور العمراني الذي تشهده المدينة.

وأكد خلال اجتماعه بالرؤساء التنفيذيين أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وفي مختلف مناطق المملكة، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني، متطلعاً لتعزيز التعاون بين الجانبين السعودي والتركي في مجال التطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية والمدن الذكية.