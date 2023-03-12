الحقيل: يوم العَلَم احتفاءٌ برمز الوحدة الوطنية والأمجاد الممتدة

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رفعَ معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة يوم العَلَم.

وأكّد معاليه أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي انطلاقاً من قيمته ودلالاته العظيمة التي ترسِّخ مبادئ العدل والحكمة تحت الراية الخضراء الخفاقة.

وقال: “العَلَم يمثل شاهدًا على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها وعلى امتداد ثلاثة قرون، وهو مصدر اعتزاز للمواطن السعودي وفخر، ويعزز من ارتباط المواطن بوطنه ومكانة بلاده وما حققته في مختلف المجالات”.

ونوَّه معاليه إلى أن يوم العَلَم يأتي في ظل رؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتطور، لتصبح المملكة اليوم أنموذجًا عالميًّا يحتذى به.

وسأل معاليه المولى – عزَّ وجلَّ- أن يحفظ هذا الوطن الغالي، وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة أيدها الله.