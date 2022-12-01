“الحقيل” يُوقّع مذكرة تعاون مشتركة مع وزير الأراضي والبنية التحتية بالعاصمة طوكيو

المناطق_واس

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بوزير الدولة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني تويودا توشرو، بالعاصمة طوكيو.

وناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك في قطاع البلدية والإسكان والمدن الذكية، وكيفية الاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال، وتبادل الخبرات، بالإضافة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المُشترك، كما تم دعوة الوزير والوفد المُرافق له لأخذ جولة في مركز السيطرة على الأزمات والكوارث والمشاركة في إكسبو 2027، داعياً معالي الحقيل الجانب الياباني لزيارة المملكة والاطّلاع على التطوّر الذي تشهده في كافة المجالات.

وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، في مجال الإسكان، والتي سينتج عنها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال إضافة إلى تعزيز التعاون من خلالها؛ بما يعود نفعه على البلدين الصديقين.

يُذكر أن اليابان هي المحطّة الثانية ضمن الجولة الآسيوية لمعالي الوزير الحقيل، التي التقى فيها بعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات من القطاع الخاص للاطلاع على تجاربهم في المجالات الخدمية.