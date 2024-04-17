الحكومة الكويتية تعلن “تأجيل” زيادة أسعار الوقود

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أكد رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، أن الكتاب التنفيذي الذي قام بنشره أحد نواب مجلس الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الوقود قد تم توجيه وزاره المالية بإعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري.

وقال العجمي في تصريح مقتضب لـ”كونا” إنه وتأكيدا لما سبق، فإن مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود وإنه تم استبدال الكتاب التنفيذي الموجه لوزارة المالية في ذات اليوم الذي تم توجيهه للوزارة، وذلك بتاريخ 8 الجاري، حيث تمت إعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة، نقلاً عن صحيفة “الأنباء” الكويتية.

كانت وزارة المالية الكويتية قالت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن مسودة ميزانية 2024-2025 تتوقع عجزا 5.892 مليار دينار (19.15 مليار دولار) وإيرادات إجمالية 18.662 مليار دينار.

وأضافت الوزارة في بيان حينها أن الكويت تتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار بتراجع 5.4% عن الميزانية السابقة، استنادا إلى سعر للنفط 70 دولارا للبرميل.

وتوقعت الوزارة أن ينخفض الإنفاق 6.6% إلى 24.555 مليار دينار.

كان وزير المالية الكويتي فهد الجارالله قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن اقتصاد الكويت متين لكن وزارة المالية تواجه أزمة سيولة.