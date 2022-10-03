الحمادي يوضح حقيقة تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة داخل المملكة

قال عبداللطيف الحمادي، مسشتار تربوي تعليمي بوزارة التعليم، إن المملكة تولي اهتمام كبير لعلمية وتطوير التعليم في مختلف المراحل التلعيمية، منوهًا إلى وجود بعض الأنباء التي تررد تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

صعوبات التي تواجه في تطبيق نظام الفصول الثلاثة

وأضاف عبداللطيف الحمادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” أن نظام الفصول الثلاث تشكل تحدي كبير خاصة الجامعات لحاجتها جده كبير ودراسات مختلفة في المجال.

وتابع: أن الوزارة تعيد تقيم البرامج سنويا ومراجعتها من أجل الوقوف على السلبيات وتطويرها، كما أن نظام الفصول الدراسية من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة.

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