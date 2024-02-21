الحوثيون يهاجمون سفنا أميركية بالباليستي لأول مرة.. تقرير يكشف

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في ظل استمرار الهجملت الحوثية على السفن في البحر الأحمر، كشف مسؤولون أميركيون مزيدا من التفاصيل.

بصواريخ باليستية!

فقد أعلن مسؤول أميركي أن الجماعة استهدفت ولأول مرة يوم الأحد الماضي سفنا حربية أميركية بالصواريخ.

وقال رافضاً الكشف عن اسمه إن الحوثيين استهدفوا عمدا السفن العسكرية الأميركية يوم الأحد الماضي، باستخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن”، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” وفق العربية .

يأتي ذلك بينما أسقطت قوات تابعة للولايات المتحدة والحلفاء 10 مسيّات قبالة سواحل اليمن، فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أميركية بأضرار طفيفة من جراء هجمات، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأميركية (“سنتكوم”، أن طائرة وسفنا حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء أسقطت المسيّرات الانقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20,00 من يوم الإثنين والساعة 00,30 من اليوم التالي.

تحرك أوروبي عسكري ضد هجمات الحوثي بالبحر الأحمر

في حين أعلن الحوثيون الثلاثاء، أنهم استهدفوا سفينة الشحن الإسرائيلية “أم.أس.سي سيلفر” بعدد من الصواريخ في خليج عدن بالقرب من البحر الأحمر.

ولم يدل المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بمزيد من التفاصيل، لكنه قال في بيان إن الجماعة استخدمت أيضا طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر وبحر العرب، إضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل.

عشرات الهجمات

يشار إلى أنه ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون أكثر من 48 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة، حسب تقديرات أميركية غير رسمية.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

في المقابل، نفذت طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن خلال الأسابيع الماضية، مهددة بالمزيد إذا استمرت تلك الهجمات على هذا الممر الملاحي المهم دلياً.

في حين توعد الحوثيون بـ”تصعيد ضرباتهم، ما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على غزة”.