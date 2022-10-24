الحويزي: المبادرة تضع المملكة كمركز لوجستي عالمي مع تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني

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رفع رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة لغرفة أبها و قطاع الأعمال بعسير شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – أيده الله – بمناسبة اطلاق سموه المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية والتي تستهدف جذب استثمارات بـ40 مليار ريال مع تخصيص 10 مليارات ريال كحوافز لها ، مؤكداً على أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية حيث أن هذا القطاع الحيوي سيسهم في جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني ، مما يمثل أهمية كبرى لاستدامة سلاسل التوريد الوطنية، وتحويل الابتكارات والأبحاث اللوجستية إلى منتجات اقتصادية ذات جودة عالمية.

مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في مواجهة التحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد العالمية، كما أنها تدعم نمو قطاعات رئيسية عدة في المملكة، مع تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الصناعات الاستراتيجية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي بالناتج المحلي وتعظيم نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية. مضيفاً : المبادرة تمكن المملكة من توفير الممكنات اللازمة لنمو سلاسل الإمداد كالبنية التحتية والتمكين المالي، كما يتم اعتماد إجراءات العمل والرقمنة بالتوازي مع تدشين العديد من البرامج التي تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، والعمل مع القطاع الخاص على الاستثمار في الفرص الصناعية التي توفرها سلاسل الإمداد والخدمات المساندة، كما تعمل المبادرة على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحوراً لربط القارات الثلاث.

في ختام تصريحه شدد الحويزي على أن الجهود التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهمت في تحقيق مستوى متميز من الخدمات والمنجزات للمملكة، موضحاً أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ليعزز الجهود الرامية إلى تطوير وتنمية الصناعة والتجارة الوطنية والاستفادة من الميز النسبية لها، مبيناً أن المبادرة ادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، بإذن الله.، لافتاً إلى استعداد غرفة أبها لتقديم كامل الدعم والجهود التي تهدف إلى تحقيق المبادرة ورفع مستوى قطاع السلاسل الإمداد العالمية بعسير وتوظيفها بما يخدم مجتمع الأعمال.