الحياة الريفية قديماً تستهوي زوار كرنفال بريدة للتمور

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يستعرض كرنفال بريدة للتمور أمام الزوار، الحياة الريفية قديماً وحرفة بناء بيوت الطين وأهازيج الفلاحة القديمة، كما يجسد حياة السوق في الماضي، ويستعرض الحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة ومحاكاة المزارع قديماً وطريقة خراف التمور ،بهدف مشاركة الزوار أنماط الحياة في الماضي بكل ما تحمله من تاريخ مجيد.

وأتاح الكرنفال المقام بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، وهيئة التراث، وبنك التنمية الاجتماعية، وأمانة القصيم، للزوار الاطلاع على الصناعات القديمة كأدوات الزراعة و أساليب استخدامها، التي أبدع في صناعتها أهالي منطقة القصيم قديماً وشملت استخدامات واسعة في الحياة اليومية القديمة.

ويجد ركن الحياة الريفية اهتمامًا وإقبالًا واسعًا من زوار الكرنفال للتعرف على مقتنياته التراثية، ضمن عدد من الأركان ومجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية التي ينفذها الكرنفال الذي يستمر 25 يوماً.