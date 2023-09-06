“الحياة الفطرية” تحصد شهادة “الأيزو” في إدارة الجودة

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نجح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الحصول على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، على خلفية جهوده في تطبيق معايير الجودة المعتمدة من قبل منظمة التقييس الدولية والمقترنة برفع كفاءة جودة الأعمال المقدمة من قبل المركز.

وتمنح المنظمة الدولية للمعايير شهادتها استنادًا إلى ما تطبقه الجهات والمنظمات من نظم إدارية وما تحققه من تميّز في الأداء وجودة في مستوى الخدمات.

ويعد نظام إدارة الجودة نظامًا عالميًا لإدارة الجودة يهدف إلى تطبيق عدة معايير، واستخدامها كأداة للتطوير المؤسسي للمنظمة من خلال مجموعة من الإجراءات والعمليات وترتكز على تحقيق سياسة الجودة وأهدافها.

ويسعى المركز من خلال حصوله على هذه الشهادة النوعية، إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر والحرص على جودة العمليات والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية وتطوير الأداء الإداري وضمان جودته، والحصول على الاعتراف الدولي بفعالية نظام إدارة الجودة المطبق لديه.