“الحياة الفطرية” تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية

المناطق-الرياض

حصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ممثلاً بإدارة التدقيق الداخلي على شهادة الاعتماد المهني المسماة ” الالتزام العام بمعايير الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) ” بتصنيف توافق عام، الذي يعد أعلى تصنيف يمكن تحقيقه في هذا الإطار، وذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي المستقل المقدم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA-GLOBAL).

وجاء ذلك نظير الدور النشط لإدارة التدقيق الداخلي بالمركز، وإسهاماته الجوهرية في تحسين العمليات الداخلية لجميع وحدات المركز، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العالمية المعتمدة، مع تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.