“الحياة الفطرية”: رصد 113 موقعاً لقنافذ البحر طويلة الأشواك

المناطق_واس

أجرى فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مسوحات ميدانية لتقييم حالة القنافذ البحرية طويلة الأشواك في بحار المملكة، وذلك ضمن اهتمام المركز في أعمال المراقبة الدورية والتقييم للبيئات البحرية.

وتمكن الفريق البحثي مؤخراً, من المركز من رصد 113 موقعًا على امتداد سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وخليج العقبة خلال أسبوعين بالتعاون مع عدد من الجهات.

وتأتي المسوحات الدورية التي تقوم بها الفرق البحثية نظرًا لأهمية القنفذ البحري طويل الأشواك للنظم البحرية كونها تتحكم في نمو الطحالب البحرية والحد من تكاثرها المفرط مما يسهم في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية، إضافة إلى وجودها المهم في السلسة الغذائية البحرية حيث تعد غذاءً للعديد من الأسماك.