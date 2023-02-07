«الحياة الفطرية» لمقتني «قرود البابون»: سلموها وأخلوا مسؤوليتكم

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دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مقتني «قرود البابون» في أي منطقة من مناطق المملكة التواصل مع المركز لتنسيق استلام الكائنات منهم دون تحملهم أي تبعات أو مسؤولية.

وأكد المركز أن هناك أضرارا في اقتناء قرود البابون وتتمثل في نقل الأمراض والفايروسات للإنسان، وتعد مخالفة بيئية، وتتسبب في تشكيل بؤر للقرود خارج امتداد نطاقها الجغرافي.

ونشر المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أرقام التواصل مع المركز عن طريق رقم الاتصال الموحد 19914 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكد أن برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون وإيجاد الحلول التي ينفذها المركز يسير وفق خطة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة، تدعمها خبرات مختصة من مختلف دول العالم.

وبين المركز أنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها، إضافةً إلى تنفيذ عدد من الحلول العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المركز إلى أنه جرى الانتهاء من المسوحات الميدانية لحصر أعداد ومواقع قرود البابون المستأنس الذي تتولد منه المشكلات، في 504 مواقع، وحصر الحلول المقترحة على مستوى العالم وقياس مدى فاعليتها وتطبيقها في السعودية، إضافةً إلى تركيب أكثر من 300 لوحة إرشادية وتنفيذ 5 حملات توعوية على مستوى المملكة وإنشاء تطبيق إلكتروني للبابون.

كما استجاب المركز لأكثر من 2000 بلاغ عبر منصة فطري، وجرى الانتهاء من إعداد خرائط للغطاء النباتي والمائي والحراري للمناطق المتضررة، إضافة إلى فحص الأمراض المشتركة لعينات من قرود البابون، كما تم إبعاد القرود عن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومعالجة المشكلات الناجمة عنها في هذه المناطق.

ويواصل المركز منذ مطلع هذا العام 2023 تطبيق أفضل الحلول في المناطق المتضررة بناءً على نتائج الدراسة التي نفذها في العام 2022 مع الحرص ألا تكون حلولًا مؤقتة، بل جذرية مستدامة تم الوصول إليها من خلال التشخيص الدقيق والمعالجة الشاملة الذي شارك فيه مختصون محليون ودوليون لتعالج المشكلة من جذورها.

ولأن مشكلة تزايد أعداد قرود البابون مشكلة قديمة يبلغ عمرها عقوداً ومتعددة الأبعاد، يؤكد المركز أن معالجتها تتم بشكل مرحلي تتطلب وقتًا وتحتاج تضافر الجهود، ويعد المواطن هو صاحب الدور الأهم في علاجها من خلال إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة ذات التأثير الأساسي على سلوك الحيوان وتضخم أعداده، وذلك من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتوقف عن إطعامها في الأحياء السكنية والطرق العامة لوقف جذبها للمناطق المأهولة بالسكان.