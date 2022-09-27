“الحياة الفطرية”: هذه الأماكن يُحظر فيها صيد الكائنات البرية

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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في مادتها الخامسة، تحدد أماكن الصيد البري، وفق ما يعلنه المركز بشكل دوري، منوهًا بالأماكن التي يُحظر فيها صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، ومنها حدود الحرمين الشريفين، وحدود المدن والقرى، وحدود الأماكن المصنفة تراثيًّا، وحدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلومتر منها.
ونبه المركز إلى حظر الصيد أيضًا داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي والمناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناء على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.
وشمل الحظر -وفق إنفوجراف على حساب المركز على تويتر- منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، والطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر؛ منها حرم الشاطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلومترًا من حرم الشاطئ، وأي مواقع أخرى يحددها المركز.
وتابع المركز أن الحظر يشمل كذلك استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد، كما يجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.