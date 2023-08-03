“الحياة الفطرية” يطارد الغراب الهندي بـ”جزر فرسان”

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بدأ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في تنفيذ خطة لمكافحة انتشار الغراب الهندي بمحمية جزر فرسان، ضمن الخطة الوطنية لإدارة الأنواع غير الأصيلة الغازية لحماية التنوع الأحيائي والموارد الجينية في المملكة.

واستهدف المركز من خلال الخطة استئصال الغراب الهندي ومنع تكاثره في المحمية، وتقييم أعداده لمعرفة مناطق التكاثر ومناطق المبيت ومناطق التغذية والسلوك وتقدير تعداد الطيور وتوزيعها.

وبيّن أن المرحلة الأولى من خطة المكافحة شملت 35% من الغربان و140 من أعشاشها، مشيراً إلى أن سلبيات انتشار هذا الغراب تتمثل في تسببه بانقطاع الكهرباء وافتراس بيض وفراخ الطيور البحرية ونقل الأمراض ومهاجمة صغار الماشية.