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الخارجية الأردنية: الملك عبدالله الثاني وجه بتقديم المساعدات لليبيا بعد الفيضانات

11 سبتمبر 2023 - 3:12 مساءً

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كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه بتقديم أي مساعدة يحتاجها الليبيون بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين – في بيان اليوم /الاثنين/ – عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا، في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

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وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع ليبيا في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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11 سبتمبر 2023 - 3:12 مساءً
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