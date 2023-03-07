الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات الرئيس التونسي عن الهجرة

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات الرئيس التونسي بشأن الهجرة.

وحث برايس، اليوم (الاثنين)، السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد ندد أمس بالعنصرية وأشار إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد 10 أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة وصفها الاتحاد الإفريقي بـ”خطاب كراهية عنصري”.

من جهة أخرى، علّق البنك الدولي تعاونه مع تونس بعد الاعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا، حيث أكد رئيس البنك، ديفيد مالباس، في مذكرة بعثها إلى الموظفين أن خطاب سعيّد تسبب في مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف.