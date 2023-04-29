الخارجية الأمريكية تشكر السعودية مجددًا على إجلاء رعاياها من السودان

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من القيادة، في عمليات إجلاء مواطنيها، ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.