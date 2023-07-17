الخارجية الأمريكية: قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب “غير عقلاني”

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن قرار روسيا وقف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود “غير عقلاني” ودعا إلى إعادة العمل بالاتفاق في أسرع ما يمكن.

وأضاف للصحفيين أن واشنطن تتابع الموقف بعد هجوم تسبب في دمار جسر بري يربط شبه جزيرة القرم بجنوب روسيا، مضيفا أن أوكرانيا هي التي تقرر كيف تشن حربها.

بدوره أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن “قرار روسيا باستئناف حصارها الفعلي للموانئ الأوكرانية ومنع وصول هذه الحبوب إلى الأسواق سيضر بالناس في جميع أنحاء العالم وستتحمل روسيا المسؤولية الكاملة والوحيدة عن عواقب هذا العمل العدواني العسكري”.

وتابع “نشهد بالفعل ارتفاعًا في أسعار القمح والذرة وفول الصويا على مستوى العالم اليوم فقط نتيجة لتعليق روسيا، ونحن نحث الحكومة الروسية على التراجع عن قرارها على الفور”.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستواصل العمل مع دول أخرى لضمان نقل الحبوب من أوكرانيا بعدما انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.