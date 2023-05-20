الخارجية الصينية تدعو “مجموعة السبع” إلى “التفكير بتاريخها” عوضا عن التدخل بشؤون البلاد

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صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن “على دول مجموعة السبع التوقف عن إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة: “شؤون هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هي شؤون داخلية بحتة للصين، وتعارض الصين بشدة أي تدخل من قبل قوى خارجية تحت ستار حقوق الإنسان”.

دول “مجموعة السبع” يجب أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، و “التفكير بعمق في تاريخها وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن “القرارات التي اتُخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين”.

تم تحديد المهمة بصوت عالٍ وعلني: هزيمة روسيا في ساحة المعركة، ولكن لا تتوقف عند هذا الحد، بل بإزالتها كمنافس جيوسياسي.

وتابع لافروف: “بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها”.