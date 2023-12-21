الخارجية الفلسطينية: إفلات الاحتلال المستمر من العقاب يضرب أي مصداقية للعدالة الدولية

وأضاف البيان، أن “الاحتلال يرتكب أبشع المجازر في قطاع غزة، بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها أو قتل أهله بالتجويع والتعطيش، والإعدامات الميدانية”، لافتا إلى أنه يواصل قتل الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي مناطق الضفة الغربية بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب، جراء التعذيب على يد 19 سجاناً إسرائيلياً.