الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

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حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تضليل الرأي العام الدولي، عبر طمس الحقائق، وإنكار حقوق الفلسطينيين.

وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن انتهاكات وجرائم الاحتلال، وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية، التي تنفذها بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترصد لها الميزانيات الضخمة، وتؤكد محاولات الاحتلال تهميش وتغييب القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وأشارت أن روايات الاحتلال المزعومة تقوم على التنكر لوجود الاحتلال والاستيطان بمبررات وذرائع واهية، مؤكدة أن الموقف الإسرائيلي من القضية الفلسطينية يندرج في إطار معاداة السلام، ولن تنجح تلك المخططات في الانتقاص من أهمية وضرورة حل القضية الفلسطينية، خاصة بفعل الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني وصموده في أرضه ووطنه وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وبدعم متواصل من الأشقاء والأصدقاء.