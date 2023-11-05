“الخارجية الفلسطينية” ترحّب بموقف هندوراس المندد للإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين

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رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بموقف جمهورية هندوراس المندد للإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدءاً باستدعاء سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي -القائم بالاحتلال-، للتشاور.

وقالت في بيان “إن هذا الموقف يعبر عن مسؤولية هندوراس العالية كعضو في المجتمع الدولي، بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وفي تكريس حقه في الحياة، والعدالة، والحرية”.

وأعربت عن أملها في أن تستكمل هندوراس هذا الموقف المبدئي بخطوات أخرى، للعدول عن قرارات حكومتها السابقة بنقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس، وأن تتخذ باقي الدول مواقف شجاعة مشابهة، مع إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال، الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية، التي تتطلب المحاسبة الفورية.