الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الخارجية في بيان – وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، المجتمع الدولي إلى إدراك مخططات بن غفير وسموتريتش والجمعيات الاستيطانية التوسعية العنصرية وإرهابها في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لوقفها فورًا.

وأدانت حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي، التي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وتوسيع رقعة الخراب بهدف تدمير أي مقومات للحياة البشرية في قطاع غزة، في حرب شاملة ومفتوحة للتخلص من أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع ويتعرضون لأبشع أشكال الإبادة سواء بآلة الحرب والقتل الإسرائيلية.

كما أدانت استباحة المستوطنين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس والتي كان آخرها إجبار أكثر من 250 مواطنًا في قرية زنوتا جنوب الخليل على ترك منازلهم وأراضيهم، وغيرها الكثير من الاعتداءات التي تتم بحماية جيش الاحتلال.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية استمرار الفشل الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة وتأمين وصول جميع الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.