الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فوري لحماية مُستشفيات قطاع غزة وطواقمها

المناطق_متابعات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والتي تركز من استهدافها حاليا على المستشفيات وطواقم الإسعاف ومركباتهم، وتعرض حياة المرضى وآلاف المدنيين لخطر الموت والقتل.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، بموقف دولي إنساني حازم يجبر إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة فورًا، ووقف استهداف المستشفيات، وضمان حماية المدنيين وتوفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحماية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في المستشفيات.

واستهدف الاحتلال فجرا وصباح اليوم مستشفيات في قطاع غزة بالنار وبالقصف المُباشر، إذ تم قصف مبنى العيادات الخارجية في مجمع “الشفاء” الطبي ومحيط المُجمع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، فيما استشهد رجل وأصيب طفل في قصف استهدف مُستشفى الولادة في المجمع.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مستشفى القدس، في ظل تواجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح داخله، كما قصفت مستشفى “الرنتيسي” للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه.

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال بالقصف بوابة مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين.