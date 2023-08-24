الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل عاجل لمجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، بتصعيد الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.

وأكّدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن تلك التهديدات هي لخلط الأوراق، وتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع؛ لتحقيق أهداف استعمارية توسعية عنصرية، تتلخص في استكمال جريمة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، عبر تهميش وتغييب متعمد، لأية فرصة لإحياء عملية السلام، وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية.