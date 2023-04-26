“الخارجية”: وصول 5 سعوديين و198 أجنبيًا من السودان إلى جدة

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أوضحت وزارة الخارجية، أنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 5 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصاً من الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين والولايات المتحدة الأميركية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “أبها ” التابعة للمملكة، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2351 شخصاً (119) مواطناً عودياً ، و2232 شخصاً ينتمون لـ 67 جنسية).