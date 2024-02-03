الخبر تحتضن الكونجرس السنوي للجمعية السعودية للروماتيزم ٢٠٢٤م

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تستضيف مدينة الخبر كونجرس الروماتيزم ٢٠٢٤م في ٧ شهر فبراير الجاري ولمده أربعة ايام. والذي سيتم عقده في فندق جراند حياة بالخبر بمشاركة الجمعيات العلمية المحلية والدولية وبمشاركة اكثر من ٧٠ متحدثا ورؤساء جلسات وتنظمه الجمعية السعودية للروماتيزم.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم الدكتورة حنان الريس ، أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ب ٢٠ ساعة تعليمية طبي مستمر للمؤتمر الرئيسي و ١٦ ساعة لورش العمل المصاحبة ، ويضم متحدثين من داخل المملكة وخارجها، وسيناقش موضوعات تتعلق بمختلف الأمراض الروماتيزمية التي تصيب الكبار والأطفال مثل الذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض “بهجت”، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم المختلفة وأمراض هشاشة العظام.

وبحسب الدكتورة حنان، فإن هذا المؤتمر سيحظى بتقديم آخر ما توصل اليه العلم في طب الروماتيزم في مختلف التخصصات الروماتيزمية بحضور ومشاركة نخبة متميزة من داخل وخارج المملكة من المتخصصين.

وكشفت رئيسة الجمعية، عن مسابقة علمية بين الاطباء المقيمين في مختلف مناطق المملكة تحت إشراف الجمعية السعودية للروماتيزم. ويصاحب الكونجرس الروماتيزم معرض للشركات الطبية المختلفة . كما سيتم مناقشة اكثر من ١٣٠ ورقة علمية و ملصق بحثي خلال ايام المؤتمر.

الجدير بالذكر بأن الجمعية السعودية للروماتيزم تسعى لعقد الجمعية العمومية على هامش المؤتمر لمناقشة تطورات عمل الجمعية السعودية للامراض الروماتيزم .