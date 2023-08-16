الخبير والمطور العقاري “خالد الجاسر”: أبرز أسباب استمرار ارتفاع إيجارات المساكن وجود المشاريع السياحية الكبرى في المدن الرئيسية

أكد الخبير والمطور العقاري “خالد الجاسر”، أن قطاع العقارات يواجه تحديات صعبة بسبب ارتفاع نسب التضخم العالمي في جميع دول العالم.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن أبرز أسباب استمرار ارتفاع إيجارات المساكن، هو وجود المشاريع السياحية الكبرى في المدن الرئيسية.

وبين أن المملكة بذلت كافة الجهود من أجل إحكام السيطرة الرقمية على قطاع العقارات، لمنع الغش والتلاعب بالمواطنين والسكان.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الدولي أثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار والمستثمرين، ما أدى إلى حدوث حالة من الارتباك في أسواق العقارات.