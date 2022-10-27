الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تختتم حملتها التوعوية بسرطان الثدي

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اختتمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملتها التوعوية المقامة بمناسبة ‏الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، في مستشفيات قوى الأمن بالرياض، والدمام، ومكة المكرمة، وعدد من العيادات الشاملة التخصصية حول المملكة.

واشتملت الفعاليات الختامية على عدد من الأركان التوعوية في مستشفى قوى ‏‏الأمن بالدمام، والعيادات التخصصية الشاملة في الطائف، وتبوك، ووادي الدواسر، وعرعر، وجازان، تضمنت مواداً ورسائل توعوية، وعروضاً مرئية ‏‏حول سرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر باستخدام جهاز ‏‏الماموجرام، إضافة إلى مشاركة الفرق الطبية المختصة في الإجابة عن ‏‏استفسارات الحضور حول سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية. ‏

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لمشاركة الإدارة العامة ‏للخدمات الطبية في تفعيل الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتعزيز ‏الصحة العامة بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي.‏