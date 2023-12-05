الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقيم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

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أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود، وذلك في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام.

واستعرضت الفعاليات، أهمية العمل التطوعي، ونشر وترسيخ ثقافته المتمثلة في صور التكافل والتلاحم المجتمعي، والتعريف بالفرص التطوعية المتاحة وآلية التقديم عليها بهدف استثمار الطاقات والمواهب للإسهام في تنمية الوطن، وعرض رسائل توعوية عن أهمية التطوع عبر الشاشات الإلكترونية.