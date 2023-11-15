الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنظم فعاليات توعوية في اليوم العالمي للسكري

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نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، في مستشفيات قوى الأمن بالرياض ومكة المكرمة والدمام وعدد من العيادات الشاملة التخصصية حول المملكة، والمراكز الصحية في القطاعات الأمنية.

وشملت الفعاليات إقامة معارض تضمنت مواد ورسائل توعوية وعروضاً مرئية حول مخاطر داء السكري وتأثير مضاعفاته المحتملة كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي واعتلال الشبكية وتضرر الأعصاب، إضافة إلى مشاركة الفرق الطبية المختصة بالإجابة عن ‏‏استفسارات الحضور حول أنواع داء السكري وأعراضه وطرق الوقاية منه، وعرض رسائل توعوية عبر الشاشات الإلكترونية.

وتأتي هذه المشاركة في ظل حرص الإدارة العامة للخدمات الطبية على تفعيل المناسبات والأيام الصحية العالمية، واستثمارها بإقامة الفعاليات التوعوية وتقديم الرسائل الصحية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الجميع.