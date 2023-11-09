الخدمات الطبية تقيم معرضًا بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2023

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أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، معرضًا بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2023، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، ومدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الدكتور سالم الوهابي، وذلك بمستشفى قوى الأمن في الرياض.

واستعرض المعرض، أبرز المشاريع لتحسين الجودة في مستشفيات قوى الأمن في الرياض ومكة والدمام، والإدارات والأقسام من التجمعات الصحية كافة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة وإتقان العمل.