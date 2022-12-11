الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أماكن العمل:

مستشفى الملك فهد الاتحاد بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

مستشفى الملك سلمان المسلحة بالشمالية الغربية.

مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

وأخرى …

المسميات الوظيفية:

ممرض قانوني.

طبيب – أخصائي عام / REGISTRAR – الجراحة العامة.

قسم جراحة الأوعية الدموية.

فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية).

صيدلي – (خدمة مدنية).

فني رعاية مرضى (الخدمة).

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

صيدلي (الخدمة المدنية) – جدة.

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

فني صحة عامة / فني صحة عامة (الخدمة المدنية).

فني تمريض / فني تمريض (الخدمة المدنية).

مدير التمريض.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).