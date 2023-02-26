الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية. ممرض قانوني 2 الطوارئ. ممرضة موظفين / ممـــرضــ / ــة عام. مطور وسائط متعددة. طبيب مقيم طوارئ- ER Resident. طبيب مقيم كلى – طبيب مقيم. محلل أعمال. مبرمج كمبيوتر. مطور / مبرمج. مشغل كمبيوتر. مدير التطبيقات. مدير مكتب. أخصائي مشتريات. مشغل سنترال. أخصائي علاقات الموظفين. أخصائي رواتب – أخصائي رواتب. معلم منهج بريطاني علوم. أخصائي إحصاء – أخصائي إحصاء. والمزيد …