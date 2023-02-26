الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.
- ممرض قانوني 2 الطوارئ.
- ممرضة موظفين / ممـــرضــ / ــة عام.
- مطور وسائط متعددة.
- طبيب مقيم طوارئ- ER Resident.
- طبيب مقيم كلى – طبيب مقيم.
- محلل أعمال.
- مبرمج كمبيوتر.
- مطور / مبرمج.
- مشغل كمبيوتر.
- مدير التطبيقات.
- مدير مكتب.
- أخصائي مشتريات.
- مشغل سنترال.
- أخصائي علاقات الموظفين.
- أخصائي رواتب – أخصائي رواتب.
- معلم منهج بريطاني علوم.
- أخصائي إحصاء – أخصائي إحصاء.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).