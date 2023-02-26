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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 9:07 صباحًا

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.
  2. ممرض قانوني 2 الطوارئ.
  3. ممرضة موظفين / ممـــرضــ / ــة عام.
  4. مطور وسائط متعددة.
  5. طبيب مقيم طوارئ- ER Resident.
  6. طبيب مقيم كلى – طبيب مقيم.
  7. محلل أعمال.
  8. مبرمج كمبيوتر.
  9. مطور / مبرمج.
  10. مشغل كمبيوتر.
  11. مدير التطبيقات.
  12. مدير مكتب.
  13. أخصائي مشتريات.
  14. مشغل سنترال.
  15. أخصائي علاقات الموظفين.
  16. أخصائي رواتب – أخصائي رواتب.
  17. معلم منهج بريطاني علوم.
  18. أخصائي إحصاء – أخصائي إحصاء.
  19. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 فبراير 2023 - 9:07 صباحًا
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