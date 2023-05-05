“الخريجي” يلتقي نائب وزير الخارجية للسياسة الثنائية في جمهورية الدومينيكان

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية للسياسة الثنائية في جمهورية الدومينيكان خوسيه خوليو بياتو، عبر الاتصال المرئي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، على توسيع الروابط والعلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين، بالإعلان عن تبادل افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية في العاصمة الرياض، وفي مدينة سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان.

وأعرب معالي نائب وزير الخارجية عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية الدومينيكان لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما أعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، وتقوية الرابط بين شعبيهما وتطوير دعم التعاون الثنائي في جميع المجالات.