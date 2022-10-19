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الخريف: استراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 8:05 مساءً

المناطق_الرياض

 

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، إن استراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات حول استراتيجية الصناعة: ” هدفنا أن تكون صناعتنا الوطنية نوعية وتنافس عالميا”.

وتابع: “الاستراتيجية الوطنية للصناعة هدفها إيجاد صناعة متقدمة ننافس بها عالمياً”، مشيرا إلى أن كل هدف في الاستراتيجية بني على دراسات تفصيلية .

وأكد أن الاستراتيجية تحمل كثيراً من المستهدفات ولم تركز على الأرقام فقط بل على صناعات نوعية متقدمة ننافس بها عالمياً.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 8:05 مساءً
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Waleed

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