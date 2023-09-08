الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا مهما طال الأمر

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جاليت يلين، إنها واثقة من أن واشنطن ستتمكن من الحصول على التمويل للوقوف إلى جانب أوكرانيا، مهما طال الأمر.

وأكدت يلين – في تصريح أوردته قناة “الحرة” الأمريكية اليوم /الجمعة/- أن واشنطن تدعم كل الجهود الهادفة لدعم أوكرانيا في الحرب بما فيها المساعدات الأوروبية، موضحة أن “العقوبات على روسيا والتعاون الدولي كان له أثره على إضعاف موسكو في حربها على كييف”.

وجددت المسئولة الأمريكية التعبير على أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يبقى “أمرا مقلقا”.

وتأتي تصريحات يلين، بعد أن أعلنت واشنطن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار للتصدي للعملية الروسية على أوكرانيا.

وحول علاقة تراجع نمو الاقتصاد الصيني، صرحت المسئولة الأمريكية، أن الصين تواجه تحديات اقتصادية، بما فيها تراجع الإنفاق، غير أنها أشارت إلى أن لبكين القدرة على مواجهة هذه التحديات.

وترافق يلين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمشاركة في أشغال قمة العشرين التي تستمر يومين، في زيارتها الرابعة إلى الهند في غضون 10 شهور.

وتعليقا على انعقاد القمة بالهند، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن “مجموعة العشرين كانت فعالة للغاية في ظل القيادة الهندية، رغم المشاكل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وفي إشارة إلى قوة العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي، أوضحت يلين، أن الولايات المتحدة “تبقى السوق الأكبر للصادرات الهندية”.