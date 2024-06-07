الخضرة وجريان الماء .. يرسمان جمال الطبيعة في وادي ضرك بمنطقة الباحة

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جمعت الطبيعة جمالها بين أحضان وادي ضرك بمنطقة الباحة، وأصبح بطن الوادي ومنحدراته بساطًا أخضر يزدان بانسياب جداول المياه وترانيم خريرها الممتزج بتغاريد الطيور وحفيف أشجاره الباسقة، ونسائم شذى النباتات العطرية التي تعطر الأجواء.

ويُعد وادي ضرك واحدًا من أهم المواقع السياحية وأبرزها بمنطقة الباحة وواجهة سياحية يقصدها السياح والزوار، إذ يتميز بجريان الماء مما جعله مقصدًا دائمًا للزوار.

وفي وادي ضرك الذي يقع بمحافظة المندق، يمتزج جمال صخور الجبال التي شكلتها عوامل التعرية، بنقاء تربة الوادي، وجريان ينابيع المياه فيه واخضرار الأشجار المعمرة، التي تمتد على جانبي الوادي مما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.

ويمتاز وادي “ضرك” كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار وخصوبة الأرض مما يضفي على المكان جمالًا طبيعيًا.