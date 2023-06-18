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«الخضيري»: ترك منتجات القمح يفيد المصابين بارتفاع السكر التراكمي والدهون الثلاثية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 يونيو 2023 - 4:04 صباحًا

المناطق_متابعات

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن «ترك منتجات القمح للمصابين ببعض الأمراض من شأنه تحسين صحتهم».

ونصح «د. فهد» في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المصابين بعدم التحكم بالسكر أو من لديهم سكر تراكمي عال لم ينخفض، وكذلك من يعانون الخمول وكسل أو ارتفاع الدهُون الثلاثية بالدم، بترك كافة منتجات القمح.

وأشار «الخضيري» إلى أن ترك كل منتجات القمح (بر أو أبيض) والمعجنات والمقليات وكل أنواع الخبز لمدة شهرين أو ٣ فقط، يظهر تحسنًا في صحة أصحاب هذه الأمراض مع إعادة إجراء التحاليل اللازمة.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 يونيو 2023 - 4:04 صباحًا
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