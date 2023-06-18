«الخضيري»: ترك منتجات القمح يفيد المصابين بارتفاع السكر التراكمي والدهون الثلاثية

وأشار «الخضيري» إلى أن ترك كل منتجات القمح (بر أو أبيض) والمعجنات والمقليات وكل أنواع الخبز لمدة شهرين أو ٣ فقط، يظهر تحسنًا في صحة أصحاب هذه الأمراض مع إعادة إجراء التحاليل اللازمة.