الخضيري يحذر: خلط المنظفات المنزلية قد يؤدّي إلى الغيبوية والوفاة

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حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من خلط المنظفات المنزلية مع بعضها البعض، بسبب ما قد يحدثه ذلك الخلط من وجود تفاعلات كيمائية.
وأوضح الخضيري في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن هذه التفاعلات الكيميائية تسبب خطورة على الصحة، من خلال انطلاق غازات سامة قاتلة تسبب اختناق وقد تؤدي إلى الغيبوبة والوفاة.
وأشار إلى أن هذه التفاعلات قد تسبب في أقل التقديرات حساسية شديدة في الصدر وأعراض ربو، وقد تسبب تبقعات جلدية حارقة.
ودعا الخضيري إلى تخفيف هذه المنظفات بالماء وأخذ احتياطات السلامة المتمثلة في ارتداء كمامة وقفاز.