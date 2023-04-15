الخطوط الجوية السعودية تعلق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر

احترقت طائرة الخطوط السعودية “A330” في مطار الخرطوم، وذلك بعد مناوشات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريعة للسيطرة على المطار.

ووفقًا لتقارير صحفية، أن طاقم الطائرة بالكامل متواجد في مطار الخرطوم الآن، حيث وقعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ”حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة”، فيما أعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية ايضًا السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.

وأصدرت الخطوط الجوية السعودية، بيان إعلامي حول ما تعرضت له الطائرة مطار الخرطــوم الدولي، حيث وضحت أن طائرتها من طراز ايربــاص “A330” بالرحـــلة رقم “SV458″، قـد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض وذلك في تمام الساعة “07:30” بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 ابريل.

وأضاف البيان، أنه على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى “السعودية” حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، كما تعمل فرق العمل جنباً إلى جنــب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

وأكمل، أنه سيتم توفير المزيد من المستجدات حول هذا الحادث عبر منصات “السعودية” في مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن الخلافات تصاعدت بعد تحركات لـ “قوات الدعم السريع” داخل العاصــمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من “مواجهة محتملة” مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى “خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني”.