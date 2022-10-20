الخطوط الجوية السعودية تكشف عن فتح باب التوظيف بمجال الضيافة الجوية

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التوظيف بمجال الضيافة الجوية للثانوية فأعلى، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو:
– طاقم طائرة – Cabin Attendant.
وأفادت الشركة بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي :
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– الحد الأدنى المقبول للدرجة الكلية (GPA) هو (2.0 من 4) أو (3.0 من 5) 70٪.
– تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي: